أقار يتفق مع نظيره الأمريكي على إطلاق المرحلة الأولى من خطة إنشاء المنطقة الآمنة شمال سوريا

اتفق وزير الدفاع التركي خلوصي أقار ونظيره الأمريكي مارك إسبر، هاتفيا، على إطلاق المرحلة الأولى من الخطة المتعلقة بإنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا، اعتبارًا من مساء الأربعاء.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، أن أقار وإسبر أجريا محادثة هاتفية، الأربعاء.

وعبر أقار خلال المحادثة، عن آرائه وتوقعاته حول المنطقة الآمنة شرق الفرات، وأكد على ضرورة إنشائها في إطار الأسس المحددة في الجدول الزمني دون إضاعة الوقت.

وقرر الجانبان عقد الوفدين العسكريين للبلدين لقاء في أنقرة بأقرب وقت، لبحث المراحل المقبلة للخطة المتعلقة بإنشاء المنطقة الآمنة.

وفي 7 أغسطس/آب توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشترك" في تركيا خلال أقرب وقت، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.