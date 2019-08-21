قالن: الرئيس أردوغان سيجري محادثتين هاتفيتين مع ترامب وبوتين

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، عن محادثتين هاتفيتين مرتقبتين لرئيس بلاده رجب طيب أردوغان، مع نظيريه الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع الفريق الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وتطرق قالن إلى الهجمات المستمرة على منطقة "خفض التصعيد" شمال غربي سوريا، قائلا: "أبلغنا الجانب الروسي استياءنا من الهجمات على إدلب".

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام السوري وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر 2018 بمدينة سوتشي الروسية على تثبيت "خفض التصعيد" في المنطقة المذكورة.

وأشار إلى أن العاصمة أنقرة تستضيف في سبتمبر المقبل قمة ثلاثية بمشاركة روسيا وإيران.

وقال: "برئاسة أردوغان سنعقد قمة ثلاثية في أنقرة في 16 سبتمبر المقبل بمشاركة روسيا وإيران".