أردوغان: لا يمكن تجاهل تركيا وشمال قبرص في أي مشروع شرق المتوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إنه "لا يمكن إقامة أي مشروع يتجاهل تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية شرقي البحر المتوسط".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، بالعاصمة أنقرة.

وأكد أردوغان، أن تركيا ستواصل أنشطة البحث والتنقيب عن الغاز والنفط في شرق المتوسط بكل حزم وإصرار.

وأضاف "سنواصل الدفاع عن مصالح القبارصة الأتراك في الجزيرة وفي المنطقة بنفس التصميم كما ندافع عن حقوقنا".

وشدد الرئيس التركي، على أن موقف القبارصة الروميين غير التوافقي سبب ظهور الأزمة القبرصية واستمرارها إلى يومنا الحالي.

وتابع "الذين كانوا بالأمس يسعون للسيطرة على جزيرة قبرص عبر هدر دماء الأتراك فيها يحاولون اليوم تحقيق ذلك الهدف من خلال الهجمات السياسية والاقتصادية".

وأوضح أنه "إذا توصلت قبرص الرومية إلى أرضية صادقة وواقعية فإن الحل الذي ينتظره الجميع في الجزيرة سيتحقق".