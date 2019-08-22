أردوغان يستقبل رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، في العاصمة أنقرة.

وأوضحت مصادر بالرئاسة التركية، أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة وجهها الرئيس أردوغان.

وأضافت المصادر، أنه عقب الاستقبال توجه وفدا البلدين للمشاركة في مأدبة عشاء عمل.

وتعد زيارة تتار، أول زيارة رسمية يجريها إلى تركيا بعد توليه مهام منصبه الجديد، أواخر مايو/ أيار الماضي.

ومن المتوقع أن يتبادل الطرفان وجهات النظر حول قضايا تتعلق بزيادة تطوير التعاون الوثيق بين البلدين، بالإضافة إلى أنشطة التنقيب التركية في شرق المتوسط وآخر تطورات القضية القبرصية.

ويرافق تتار، خلال زيارته إلى تركيا، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية قدرت أوزأرساي، ووزير المالية أولغون عمجه أوغلو.