الرئاسة التركية: سنضيّق الحصار دولياً على التنظيمات الإرهابية التي تستهدفنا

قال رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، فخر الدين آلطون، "ستواصل دولتنا تضييق هذا العالم على التنظيمات الإرهابية التي تستهدفها".

جاء ذلك في تغريدة نشرها ألطون فجر اليوم الخميس، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعليقًا على الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة جنود أتراك، الأربعاء.

وأضاف آلطون في تغريدته قائلا "ندعو الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".

واستشهد الجنود الثلاثة إثر اشتباكات مع إرهابيي تنظيم "بي كا كا"، بريف ولاية شرناق، جنوب شرقي البلاد.