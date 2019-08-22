تركيا تسعى لرفع حجم التبادل التجاري مع ألمانيا إلى 50 مليار دولار

أعرب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى وارنك، عن ثقته في إمكانية الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين بلاده وألمانيا إلى 50 مليار دولار بدلًا من 37 مليار حاليًا بفضل الاستثمارات الألمانية المتصاعدة في تركيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير التركي، الأربعاء، خلال مشاركته في لقاء مع مستثمرين ورجال أعمال أتراك وألمان أعضاء باتحاد الغرف الألمانية، والغرفة التجارية الصناعية التركية الألمانية، بالعاصمة برلين.

وذكر وارنك أن هناك ما يقرب من 3 ملايين تركي يعيشون في ألمانيا، كانت لهم إسهامات لا يمكن إنكارها في اقتصاد البلاد ورفاهيتها، مشيرًا إلى أن هناك في المقابل استثمارات تقوم بها شركات ألمانية في تركيا.

وتابع قائلا "الشركات الألمانية تقدم إسهامات كبيرة وهامة للصناعة التركية، من خلال إضافة قيم جديدة، وخلق فرص كثيرة للعمل".

وشدد على أن زعماء وقادة البلدين حريصين كل الحرص على دفع العلاقات الثنائية بينهما إلى مرحلة أعمق وأقوى، مشيرًا إلى أن "حجم التبادل التجاري بين تركيا وألمانيا حاليًا 37 مليار دولار نسعى لرفعه إلى 50 مليار خلال فترة وجيزة بفضل إصرار وعزيمة رجال الأعمال الألمان الذين يستثمرون في تركيا".

وبيّن أن هناك ما يزيد على 7 آلاف شركة ألمانية تعمل في العديد من القطاعات بتركيا، مضيفًا "وهذا مؤشر على ثقة المستثمرين الألمان في البنية التحتية الصناعية القوية لتركيا، وفي الاستقرار الذي يتعزز كل يوم بفضل الإرادة السياسية للبلاد".

كما أعرب الوزير عن شكره لعالم الأعمال الألماني لثقته في الاقتصاد التركي، مشيرًا إلى أن بلاده تقدم للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق قارتي آسيا وإفريقيا.