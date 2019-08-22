قبرص التركية: تضحيات تركيا في سبيل حماية حقوق ومصالح القبارصة الأتراك تمنحنا القوة

قال رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، إن "تضحيات تركيا في حماية حقوق ومصالح القبارصة الأتراك وأنشطتها في شرق المتوسط، تمنحنا القوة".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الخميس، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح تتار أن التعاون القائم بين بلاده وتركيا، يساهم في خلق الأرضية اللازمة لرفع مستوى الرفاهية للقبارصة الأتراك وتعزيز قوة جمهورية شمال قبرص التركية.

وأضاف أن أي اتفاقية لحل الأزمة القبرصية يجب أن تتضمن بندا ينص على أحقية تركيا في التدخل كونها دولة ضامنة.

وأردف قائلا: "لا يمكننا أن نقبل بأن تكون الجزيرة برمتها للجانب الرومي، فالدساتير تقول إن الجزيرة للشريحتين التركية والرومية، أما المفهوم السائد لدى الجانب الرومي، هو أن الجزيرة لهم وحدهم".

وجدد تأكيده على أن القبارصة الأتراك يؤيدون دائما المساعي الرامية إلى إيجاد حل عادل في الجزيرة عبر المفاوضات وبضمانة تركيا.

وأكد رفض بلاده التام إيجاد صيغة جديدة لاتفاقية الضمانة، أو أي نموذج آخر يُنهي ضمانة تركيا للأزمة القبرصية.

وتابع قائلا: "نشكر الحكومة التركية على إيصال الماء العذب إلى جزيرة قبرص عبر مشروع نطلق عليه اسم "مشروع العصر"، وبفضل هذا المشروع ستزداد المشاريع الزراعية في جمهورية شمال قبرص التركية".

وأعرب تتار عن سعادته بزيارة تركيا ولقاء مسؤوليها، مبينا أن بلاده تثق دائما بتركيا.