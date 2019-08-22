قمة تركية روسية إيرانية في أنقرة الشهر القادم لبحث الوضع في إدلب

صرح المتحدث ابراهيم قالن في وقت متأخر من الأربعاء أن "الرئيس سيستضيف قمة ثلاثية بمشاركة روسيا وايران في أنقرة" لبحث المسألة السورية في 16 أيلول/سبتمبر.

ويأتي الإعلان عن اللقاء بين أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني في الوقت الذي حققت فيه قوات النظام السوري تقدما في محافظة ادلب شمال غرب سوريا بدعم روسي كبير.

وقال قالن إن الرؤساء الثلاثة سيناقشون الوضع في ادلب وتشكيل لجنة دستورية، وكيفية استمرار العملية السياسية.

وكان آخر اجتماع بين القادة الثلاثة في شباط/فبراير، وستكون قمة أيلول/سبتمبر الخامسة بين بوتين وروحاني وأردوغان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

كما أعلن قالن أن أردوغان سيجري اتصالا هاتفيا مع بوتين خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن الاستعدادات جارية لإجراء مكالمة هاتفية أخرى مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.