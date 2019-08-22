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نظام الأسد يستهدف نقطة المراقبة التركية الثامنة في إدلب

ديلي صباح
إسطنبول
نشر في 22.08.2019 12:52
آخر تحديث في 22.08.2019 14:10
صورة أرشيفية لنقطة المراقبة التركية الـ12 بجسر الشغور في إدلب (صحيفة صباح) صورة أرشيفية لنقطة المراقبة التركية الـ12 بجسر الشغور في إدلب (صحيفة صباح)

قامت طائرات تابعة لنظام بشار الأسد باستهداف نقطة المراقبة التركية الثامنة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب.

وأفادت مصادر أمنية أن طائرات النظام السوري أطلقت نيران بالقرب من نقطة المراقبة الواقعة بقرية الصرمان بمعرة النعمان جنوب شرقي إدلب.

وأضافت المصادر أنه لم تحدث أي خسائر مادية ولا بشرية.

وتقع نقطة المراقبة التركية الثامنة بقرية الصرمان شمالي بلدة خان شيخون التي دخلها النظام السوري منذ أيام.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام السوري وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر 2018 بمدينة سوتشي الروسية على تثبيت "خفض التصعيد" في المنطقة المذكورة.

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