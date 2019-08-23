تشاوش أوغلو: من الممكن تنظيم منتدى مشترك حول عودة السوريين

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إنه من الممكن تنظيم منتدى مشترك مع لبنان والأردن والعراق حول عودة السوريين، ودعوة المجتمع الدولي للمشاركة فيه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده تشاوش أوغلو، اليوم الجمعة مع نظيره اللبناني جبران باسيل بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وشدد تشاوش أوغلو على ضرورة إلى إيلاء المجتمع الدولي أهمية أكبر لسد الاحتياجات الأساسية للسويين العائدين إلى بلادهم.

وبخصوص التطورات في منطقة شرقي المتوسط أكد تشاوش أوغلو أن أنقرة لا تقبل أي اتفاق يستثني تركيا وجمهورية قبرص التركية حول الموارد الطبيعة في شرق المتوسط.

وأكد تشاووش أوغلو أن أعمال التنقيب عن النفط والغاز التي تقوم بها تركيا شرقي المتوسط هي في جرفها القاري وفي المناطق التي حصلت فيها على ترخيص من جمهورية شمال قبرص التركية.

وأوضح أن تركيا تقوم بأنشطة لحماية حقوق شعب القبارصة الأتراك، مشددا على أن "تركيا ستحمي حقوق جمهورية شمال قبرص التركية والقبارصة الأتراك حتى النهاية".

من جانبه شكر وزير الخارجية اللبناني باسيل تركيا على موقفها من التعديات الإسرائيلية ومشاركتها في قوات اليونيفيل الدولية.

وأضاف باسيل: "أحيي الموقف التركي المشرف من القضية الفلسطينية ومن رفض نقل السفارة الأميركية إلى القدس."