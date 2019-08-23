تشاوش أوغلو يبدأ زيارة رسمية إلى لبنان

بدأ وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الجمعة، زيارة رسمية إلى لبنان تستمر ليومين.

وقال تشاوش أوغلو، عبر حسابه على "تويتر"، إنه سيجري خلال زيارته إلى "الدولة الصديقة لبنان" سلسلة من اللقاءات الثنائية مع المسؤولين هناك.

وأفاد بيان للخارجية التركي بأن تشاوش أوغلو سيعقد لقاءات مع مسؤولين لبنانيين بينهم الرئيس ميشيل عون ورئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل ووزيرة الداخلية ريا الحسن.

وأوضح البيان أن الوزير التركي سيتناول في لقاءاته مع المسؤول اللبنانيين العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما يعتزم تشاوش أوغلو لقاء المواطنين الأتراك المقيمين في لبنان.