أردوغان: نواجه قوى لها حسابات في شرق البحر المتوسط

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن بلاده واجهت قوى لها حسابات في المنطقة عندما بدأت أنشطة التنقيب في شرق البحر المتوسط.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، السبت، أمام حشد من المواطنين، في حفل افتتاح لمجموعة من المشاريع الخدمية في ولاية ريزة شمال شرقي البلاد.

وأضاف أردوغان، أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب القبارصة الروم (اليونانيين) في الخلاف حول شرق المتوسط، ما يفقده الحيادية في هذا الموضوع.

ولفت أن التهديدات التي تواجهها تركيا لن تثني حكومتها عن مواصلة نضالها في الدفاع عن حقوقها المشروعة والاستمرار في تنفيذ أجنداتها الخاصة.

ولفت إلى أن الحكومة التركية واجهت قوى لها حسابات في شرق المتوسط، عندما شرعت في أنشطة التنقيب والحفر في المنطقة.

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده ستواصل نشاطاتها في المنطقة، لحماية مصالحها والدفاع عن حقوق أشقائها في جمهورية شمال قبرص التركية.

ولفت أردوغان إلى أن الحكومة التركية امتلكت سفنا للتنقيب عن الثروات الباطنية من أجل الدفاع عن مصالحها في المنطقة.