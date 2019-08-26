أردوغان: إذا ماطلت واشنطن في اتفاق "المنطقة الآمنة" سننفذ خطتنا الخاصة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستكون مضطرة لتنفيذ خطتها الخاصة بخصوص المنطقة الآمنة في سوريا، إذا بدأت واشنطن في المماطلة.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها أردوغان، اليوم الاثنين، في فعاليات إحياء ذكرى الانتصار في معركة ملاذكرد بولاية موش (شرق).

وأضاف أردوغان أن خطة تركيا جاهزة وأن قواتها ستدخل منطقة شرق الفرات قريباً.

وتابع أردوغان: "لن تحيدنا أي مصلحة اقتصادية أو سياسية من قول الحق والوقوف بجانب المظلومين ومساندة المضطهدين".

وأردف: "نأمل ألا يلجأ أحد إلى اختبار عزمنا على تطهير حدودنا مع سوريا من الإرهابيين".

وحول إقامة المنطقة الآمنة في سوريا شدّد أردوغان على أنّ "كثرة المكائد الخبيثة في المنطقة لن تحيدنا عن طريقنا".

وحول شرق البحر المتوسط قال الرئيس التركي: "إنّ أعمال المسح والتنقيب جارية بوتيرة عالية، ليس بإمكان أحد أن يعيق عملنا حاضرا ومستقبلاً".

وفيما يتعلق بإدلب أشار أردوغان إلى وجود صعوبات مصدرها انتهاكات النظام السوري، مبينا أنه بحث الموضوع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنه سيلتقيه في زيارته غدا لروسيا. مؤكداً أنهم سيزيلون هذه الصعوبات في وقت قصير.

كما سلّط الرئيس التركي في كلمته الضوء على أهمية معركة ملاذكرد بقيادة السلطان ألب أرسلان في تاريخ الأتراك.

وفي معركة "ملاذكرد"، يوم 26 أغسطس/أب 1071، تمكن السلطان السلجوقي، ألب أرسلان، من هزيمة جيش بيزنطي جرّار بعدد قليل من الفرسان، ما فتح الطريق أمام الأتراك للانتشار في آسيا الصغرى، التي باتت تعرف حالياً باسم تركيا.