الكرملين: مباحثات أردوغان وبوتين غدا ستركز على الشأن السوري

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن المستجدات في سوريا ستكون أحد المحاور الرئيسية للمباحثات التي ستجري بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء في موسكو.

وأضاف في تصريحات لصحفيين، أن "بوتين قال مرارا إنه يتفهم هواجس تركيا فيما يخص إدلب، لكنه ما زال يشعر بالقلق من أنشطة العناصر الإرهابية".

وأكد أن المباحثات بين الزعيمين ستركز على الشأن السوري، وأن توقع ذلك ليس أمرا صعبا مع الأخذ بعين الحسبان الوضع في إدلب.

من ناحية أخرى، أكد بيسكوف على أن تركيا وروسيا تمتلكان علاقات اقتصادية وتجارية متطورة للغاية، وأن هناك تقاربا حتى في مجالات حساسة كالتعاون التقني العسكري.

وأشار إلى وجود مشاريع عملاقة مشتركة واتفاقيات هامة بين البلدين تشكل أرضية قوية للقاءات على الصعيد السياسي.

كما أشار بيسكوف إلى أن الزعيمين سيشاركان غدا في افتتاح معرض الطيران والفضاء الدولي (ماكس -2019).

وأفاد بيان صادر عن المركز الإعلامي في الرئاسة التركية، الاثنين، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيتوجه إلى روسيا الاتحادية، الثلاثاء، في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا.

ولفت البيان إلى أن أردوغان سيلتقي خلال الزيارة نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأن الزعيمين سيرأسان اجتماع وفدي البلدين.

كما أشار إلى أن الرئيس أردوغان، سيشارك في افتتاح المعرض المذكور.



ومن المنتظر أن تتناول زيارة الرئيس التركي إلى روسيا، العلاقات الثنائية بكافة أوجهها، فضلا عن تبادل وجهات النظر بين الجانبين حيال قضايا إقليمية ودولية، على رأسها الشأن السوري.