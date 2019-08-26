تشاوش أوغلو: حكومة إسرائيل بدأت ألاعيبها القذرة مجدداً قبيل الانتخابات

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن الألاعيب القذرة التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية قبيل كل استحقاق انتخابي، بدأت مجددا.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، ردا على تصريحات وزير الخارجية الاسرائيلي "يسرائيل كاتس"، الذي قال إنه أمر بإعداد حزمة من الإجراءات لوقف الأنشطة التركية في القدس الشرقية.

وأكد تشاوش أوغلو أن تركيا ستواصل مساعدة الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.

وقال: "سنواصل مساعدة إخوتنا في عاصمة فلسطين القدس الشرقية المحتلة، ولن نتخلى عن الدفاع عن القضية الفلسطينية".

وتقوم تركيا بمساعدة الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية، عبر مشاريع تنموية ومساعدات إنسانية وأنشطة اجتماعية وثقافية.

وبين الحين والآخر، تقوم وسائل الإعلام الاسرائيلية بنشر أخبار مغلوطة عن الفعاليات التركية في القدس الشرقية، بهدف تشويه صورة تلك الأنشطة.

وذكر أن الساسة اليمينيين المتطرفين في اسرائيل يهاجمون تركيا قبيل كل استحقاق انتخابي.

يشار إلى أن اسرائيل تشهد يوم 17 سبتمبر/ أيلول المقبل، انتخابات عامة مبكرة.