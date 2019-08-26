وزير الدفاع التركي: تسليم الدفعة الثانية من منظومة إس-400 يبدأ غداً

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن عملية شحن معدات البطارية الثانية من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس- 400 ستبدأ غداً الثلاثاء.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير، اليوم الاثنين، في ولاية أرزينجان أثناء زيارته لقيادة الجيش الثالث برفقة رئيس هيئة الأركان يشار غولر وقادة القوات البحرية والجوية والبرية.

وبخصوص الوضع في سوريا قال أقار ما زال العمل مستمرا من أجل تسيير دوريات مشتركة مع الأمريكان، بما يخص المنطقة الآمنة في سوريا.

ولفت أقار إلى أنّ الأيام القادمة ستشهد تحليق مروحيات تركيا فوق المنطقة الآمنة شمالي سوريا، ومن ثم دوريات مشتركة مع الجنود الأمريكيين.

وأعرب أقار عن أمله تطبيق النقاط المتفق عليها مع الأمريكيين على الأرض، مبينا أنّ لتركيا وللقوات المسلحة التركية خطة "ب" و"ج" في حال لم يتم تطبيق النقاط المتفق عليها.

كما أكد أقار على الوتيرة العالية التي تسير بها القوات الأمنية التركية على كافة المستويات في مكافحة الإرهاب، سواء في العراق أو شمال سوريا.

وشدّد على أنّ بلاده لن تسمح أبدا بإنشاء ممر إرهابي جنوب تركيا.

والسبت الماضي أعلن وزير الدفاع التركي شروع مركز العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة في العمل بطاقة كاملة وبدء تنفيذ خطوات المرحلة الأولى ميدانيا لإقامة منطقة آمنة شرقي الفرات في سوريا.

وفي 7 أغسطس/آب الحالي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا

وقال أقار: "إلى جانب مكافحة الإرهاب، نحن عازمون على على صون حقوقنا وحقوق إخوتنا القبارصة في شرق البحر المتوسط وبحر إيجه".