أردوغان: لا يمكن أن نفي بالتزاماتنا في اتفاق سوتشي إلا بعد وقف النظام السوري هجماته

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماعهما المغلق تطورات إدلب السورية.

وأكد أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الثلاثاء، أن هجمات النظام السوري في إدلب أفسدت الهدوء التي أنشأته روسيا وتركيا في المنطقة، معتبراً أن هذه الهجمات "عاقت جهودنا لإحياء اتفاق سوتشي".

وتابع: "قتل النظام السوري المدنيين في إدلب من البر والجو تحت ذريعة محاربة الإرهاب أمر غير مقبول ويؤدي إلى تقوية الجماعات المتطرفة".

وشدد أردوغان على أن هجمات النظام السوري على إدلب تسببت في مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين وحدوث موجات هجرة جديدة.

وحذر الرئيس التركي من أن "استفزازات النظام قد وصلت إلى مرحلة المخاطرة بحياة جنودنا في المنطقة، الأمر الذي يضطرنا إلى استخدام حق الدفاع عن النفس، وقد أوصلت عزم تركيا حول هذه القضية إلى بوتين".

وأشار إلى أن بلاده "لا يمكنها الإيفاء بالمسؤوليات الملقاة على عاتقنا بموجب اتفاقية سوتشي، إلّا بعد وقف هجمات النظام".

من جهته، أعلن الرئيس الروسي أن الاجتماع الثلاثي المقرر بين كل من روسيا وتركيا وإيران في أنقرة سينعقد في منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال بوتين: "نشعر بالقلق الشديد إزاء الوضع في إدلب، وحددنا مع تركيا إطار التدابير الإضافية من أجل القضاء على الإرهابيين".

وأضاف أن روسيا وتركيا تواصلان أعمالهما "بشكل مثمر في إطار مسار أستانة الذي يعد العملية الأكثر نجاعة لحل الأزمة السورية".

وفي ما يتعلق بملف المنطقة الآمنة، أعرب بوتين عن تأييده لإنشاء منطقة آمنة على الحدود الجنوبية لتركيا، معتبراً أنها "خطوة إيجابية من حيث وحدة الأراضي السورية".