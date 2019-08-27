أردوغان يتوجه إلى موسكو في زيارة تستغرق يوماً واحداً

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على رأس وفد رفيع إلى روسيا في زيارة عمل تستغرق يوما واحداً.

وذكرت الرئاسة التركية في بيان على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الثلاثاء، أن أردوغان توجه إلى روسيا على رأس وفد ضم وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أقار، ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارنك، ووزير الخزانة والمالية برات ألبيرق، في زيارة عمل تستغرق يوماً واحداً.

وأشار البيان إلى أن أردوغان سيلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، ويترأسان اجتماعاً على مستوى وفدي البلدين.

وأوضح البيان أن الاجتماع سيتناول العلاقات التركية - الروسية بكافة جوانبها، وتبادل الآراء حول بعض القضايا الإقليمية والدولية في مقدمتها سوريا.

ولفت البيان إلى أن أردوغان سيشارك في مراسم افتتاح معرض الطيران والفضاء الدولي (ماكس -2019) الذي يعتبر أحد أبرز الفعاليات بالعالم في مجال الطيران.