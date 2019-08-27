أردوغان يشارك في افتتاح معرض الطيران والفضاء الدولي بموسكو

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مراسم افتتاح معرض الطيران والفضاء الدولي (ماكس- 2019) أحد أبرز الفعاليات بالعالم في مجال الطيران.

وأعرب أردوغان خلال كلمته عن امتنانه للمشاركة في افتتاح المعرض، مقدما شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدعوته للمشاركة.

وأكد أردوغان أنّ المعرض، من أقوى المعارض في العالم في مجال الطيران والفضاء.

وتطرق إلى تنظيم بلاده الدورة الـ14 من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية (IDEF'19) ومهرجان الطيران والفضاء والتكنولوجيا (تكنوفست) الذي يستهدف فئة الشباب، الذي استقبل العام الماضي أكثر من 550 ألف زائر.

وقال أردوغان: "نهدف هذا العام لاستقبال أكثر من مليون زائر في معرض تكنوفست الذي سينظم بين 17 و22 أيلول".

ووجه أردوغان دعوة للرئيس بوتين وللشعب الروسي زليارة المعرض.

كما سلط أردوغان الضوء على التقدم الذي حققته بلاده في مجال الطيران قائلاً: "إنّ الخطوط الجوية التركية تعد من أكبر شبكات النقل الجوي في العالم. تمتد وجهاتها الى 258 مدينة في 124 دولة، ومطاراتنا هي الأكبر بالنسبة لحركة المسافرين في أوروبا".

وأضاف :"نتمنى أن تبلغ حركة المسافرين في مطار إسطنبول الجديد مع اكتمال بنائه بالكامل إلى 200 مليون مسافر في العام".

وبالمقابل أكد الرئيس الروسي في الكلمة التي ألقاها في حفل الافتتاح، على أنّه واثق من أنّ النجاحات التي حققتها روسيا في مجال الطيران ستنال إعجاب كافة الشركاء وعلى رأسهم الأتراك، قائلاً : "هذا الأمر سيفتح الأفق أمامنا من أجل التعاون".

وأثناء جولة الرئيس التركي في المعرض، اطلع عن قرب على الجيل الخامس من طائرات سو-57 وأحدث المروحيات الروسية.

كما شاهد أردوغان برفقة بوتين عرضا جويا للمروحيات والمقاتلات الروسية.