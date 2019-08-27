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بدء وصول معدات البطارية الثانية من منظومة الدفاع الصاروخي إس-400

ديلي صباح
إسطنبول
نشر في 27.08.2019 12:56
آخر تحديث في 27.08.2019 13:57
أرشيفية- وكالة الأناضول أرشيفية- وكالة الأناضول

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، بدء وصول معدات ثاني بطارية من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 إلى أنقرة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الطائرة التي تحمل المعدات وصلت إلى قاعدة "مرتد" الجوية في العاصمة أنقرة.

وذكر البيان أن اتفاقية شراء تركيا المنظومة الروسية أبرمت بين البلدين في 11 أبريل/نيسان 2017.

ولفت البيان إلى أن عملية نقل معدات البطارية الأولى إلى تركيا، جرت خلال الفترة الممتدة بين 12 إلى 25 يوليو/تموز الماضي.

وأشارت الدفاع التركية إلى أن نقل معدات البطارية الثانية، قد تستغرق مدة شهر.

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