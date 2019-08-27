ي ب ك الإرهابي يبدأ الانسحاب من أماكن قرب الحدود التركية السورية

أعلن تنظيم ي ب ك الذراع السوري لبي كا كا الإرهابي والمسيطر على أراضي في شمال وشمال شرق سوريا الثلاثاء بدء سحب مقاتلين من مناطق قرب الحدود مع تركيا، تنفيذاً للاتفاق الأميركي التركي حول إنشاء "منطقة آمنة".

وتوصّلت الولايات المتحدة وتركيا الشهر الحالي بعد جولات من المحادثات الثنائية إلى اتفاق على إنشاء منطقة آمنة تفصل بين مناطق سيطرة ي ب ك الإرهابي، الذراع السوري لتنظيم بي كا كا الإرهابي، على أن يتم تنفيذه بشكل تدريجي.

وقال "ي ب ك" في بيان "في إطار التفاهمات الثلاثية في ما يخص أمن الحدود مع تركيا، تم وضمن إطار المرحلة الأولى من التفاهمات المذكورة في 24 الشهر الجاري البدء بالخطوات العملية الأولى وذلك في منطقة سري كانية - رأس العين بإزالة بعض السواتر الترابية وسحب مجموعة من وحدات حماية الشعب (ي ب ك) والأسلحة الثقيلة إلى نقاطها الجديدة".

وتكررت الخطوات ذاتها، وفق البيان، في منطقة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي في شمال البلاد.

وأضاف البيان "جرى تسليم النقاط الحدودية إلى القوات المحلية".

وكانت القيادة العسكرية الأمريكية في المنطقة أعلنت السبت أن "قوات قسد التي يشكل ي ب ك الإرهابي معظم عناصرها دمرت تحصينات عسكرية" تنفيذاً للاتفاق.

وتنفيذاً لبنود الاتفاق، أعلنت أنقرة السبت أن "مركز العمليات المشترك" التركي الأميركي لتنسيق كيفية إقامة هذه المنطقة "باشر العمل بكامل طاقته".

ولم تعلن واشنطن وأنقرة ما سيكون عليه عمق هذه المنطقة بعد تباين في وجهات النظر إزائها، إلا أن أنقرة تحدّثت عن نقاط مراقبة ودوريات مشتركة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين إن "طائرات الاستطلاع المسلحة والمروحيات التابعة لنا موجودة في المنطقة، ونتوقع أن تدخل قواتنا إلى المنطقة قريباً".