تركيا تطلق عملية الكاسر-2 ضد "بي كا كا" الإرهابي في 3 ولايات جنوب شرقي البلاد

أطلقت قوات الأمن التركية، "عملية الكاسر -2 المشتركة" ضد عناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية في ولايات ماردين، وشرناق، وباطمان جنوب شرقي البلاد.

وذكرت مصادر أمنية، الأربعاء، أن العملية المشتركة يقودها قائد قوات الدرك الفريق أول عارف جتين، والمدير العام للأمن محمد أقطاش من قضاء ميديات بولاية ماردين، في حين يقود العملية على الأرض قائد قوات الدرك في ولاية دياربكر اللواء خالص ظفر قوج.

وأشارت المصادر إلى أن الهدف من العملية إلقاء القبض وتحييد عناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية، وتدمير مخابئهم وأوكارهم وأسلحتهم.

وبيّنت المصادر أن 117 فريقاً مشتركاً من قوات الدرك، والقوات الخاصة في الشرطة، والحراس الأمنيين في الولايات الثلاثة يشاركون بالعملية.

وفي 19 من آب/ أغسطس أطلقت وزارة الداخلية التركية عملية "الكاسر" ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية، في أرياف ولايات "هكاري" و"شرناق" و"وان" جنوب شرقي البلاد.