وزير خارجية إستونيا: تركيا حليف مهم لنا في الناتو ونواصل التعاون معها

قال وزير خارجية إستونيا أورماس رينسالو، الأربعاء، إن تركيا حليف مهم لبلاده في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقده رينسالو مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، عقب اجتماع عقده الجانبان في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإستونية تالين.

وأعرب رينسالو، عن سعادته لاستقباله نظيره التركي في تالين، مشيرا إلى أن مستوى العلاقات الثنائية بين إستونيا وتركيا جيد جدا.

ولفت إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتطور بسرعة، وأن بلاده ترحب بالمستثمرين الأتراك.

ولفت أنه تناول مع نظيره التركي خلال اجتماعهما، مجموعة من القضايا الأمنية والاقتصادية.

وشدد الوزير الإستوني على أن تركيا حليف مهم جدا لبلاده في حلف الناتو، وأن أنقرة إحدى أفضل المشاركين في مركز الدفاع السيبراني التابع للناتو، ومقره تالين.

وأكد مواصلة بلاده التعاون مع تركيا، لا سيما في القضايا الاقتصادية والأمنية، والتعاون في إطار الناتو.