وزير الخارجية التركي يجري سلسلة من المباحثات الهاتفية

أجرى وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، مباحثات هاتفية مع نظيريه العراقي، محمد الحكيم، والأردني، أيمن الصفدي، فضلًا عن مفوضة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية تركية، الأربعاء.

وذكرت المصادر أن وزير الخارجية التركي تناول مع نظيريه العراقي، والأردني، عددًا من القضايا الإقليمية.

وفي بيان صادر الخميس، قالت الخارجية العراقية، إن تشاوش أوغلو والحكيم، بحثا خلال الاتصال "سُبُل الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي، والتنسيق الإستراتيجي بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية".

كما ناقشا "آخر تطورات الأوضاع الأمنية بالمنطقة، وجهود مكافحة الإرهاب".

وحسب البيان، جدد الحكيم "التأكيد على التشاور وتنسيق المواقف بين بغداد وأنقرة إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك، وضرورة إبعاد المنطقة عن التوترات، وتدعيم الأمن والاستقرار للخروج من الأزمات، وتحقيق معدلات تنمية عالية، وإفادة شعوب المنطقة من الموارد التي تزخر بها بلدانهم".