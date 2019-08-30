أردوغان: لا يمكن أن ننعم بالطمأنينة وحياة ملايين الناس خلف حدودنا في خطر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا ليست لديها أطماع في أي شبر من أراضي أي دولة أخرى، لكنها في الوقت نفسه لا تتهاون في حماية نفسها من تهديدات وأطماع الآخرين.

جاء ذلك في كلمة الجمعة، خلال حفل استقبال في المجمع الرئاسي بأنقرة، بمناسبة "عيد النصر" الموافق 30 أغسطس/آب من كل عام.

وأضاف أردوغان: "لا نبدي أي تهاون حيال أطماع الآخرين في أراضينا، والأيادي التي تمتد إلى حقوقنا السيادية، والتهديدات إزاء استقلالنا ومستقبلنا".

وأردف: "الهدف الوحيد لنضالنا في العراق وسوريا وشرق المتوسط وكافة أرجاء منطقتنا، هو الدفاع عن حقوق الجمهورية التركية إلى جانب ضمان أمن الشعوب الصديقة والشقيقة".

وتابع: "ذلك لأنه لا يمكننا أن ننعم بالطمأنينة هنا، إذا كانت حياة ومنازل ملايين الناس خلف حدودنا في خطر".

وأكد أن الأمة التركية ليست أمة تدير ظهرها لأصدقائها وأشقائها بينما هم محاطون بالنيران.

ولفت إلى أن حجم أنشطة الإعمار التي تقوم بها تركيا في أي مكان يؤدي فيها جنودها مهام، من أفغانستان إلى كوسوفا ومن الصومال إلى البوسنة، أضعاف أنشطتها الأمنية.

وتحتفل تركيا اليوم بالذكرى الـ97 للانتصار على قوات الحلفاء والقوات اليونانية الغازية في 30 أغسطس/آب 1922.