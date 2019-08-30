القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

أقار: هناك معلومات حول انسحاب إرهابيي "ي ب ك" من شرقي الفرات لكن نريد رؤية ذلك بأنفسنا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 30.08.2019 15:07
آخر تحديث في 30.08.2019 23:14
أقار: هناك معلومات حول انسحاب إرهابيي ي ب ك من شرقي الفرات لكن نريد رؤية ذلك بأنفسنا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن "هناك معلومات حول انسحاب إرهابيي تنظيم ي ب ك من بعض المواقع وتدميرها في منطقة شرق الفرات (شمالي سوريا)، لكننا نريد رؤية كل ذلك بأنفسنا".

وأضاف أقار أن مروحيتين تركيتين وأخريين أمريكيتين نفذت الخميس جولة مراقبة واستطلاع في المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

والسبت الماضي، أعلن وزير الدفاع التركي شروع مركز العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة في العمل بطاقة كاملة وبدء تنفيذ خطوات المرحلة الأولى ميدانيا لإقامة منطقة آمنة شرقي الفرات في سوريا.

وفي 7 أغسطس/آب الحالي، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا؛ لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية جديدة إلى الوحدات المنتشرة على الشريط...
مختارات