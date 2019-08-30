الجيش التركي يحيد 676 إرهابياً شمالي العراق منذ بداية 2019

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار تحييد 676 إرهابيا شمال العراق، منذ بداية العام الجاري، 102 منهم في إطار "عملية المخلب".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أقار خلال حفل بالعاصمة أنقرة، الخميس، بمناسبة منح ترقيات لضباط أتراك، بحضور قادة الجيش التركي.

وقال أقار: "تم تحييد 676 إرهابيا منذ بداية العام الجاري شمالي العراق، 64 منهم في عملية المخلب-1 و16 في عملية المخلب-2 أما في عملية المخلب-3 فتم تحييد 22 إرهابيا إلى الآن".

وأضاف: "نؤكد حقنا في الدفاع عن النفس حال وقوع أي اعتداء على جنودنا ونقاط مراقبتنا في إدلب"، شمالي سوريا.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.