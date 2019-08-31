أردوغان: إذا لم يسيطر جنودنا على المنطقة الآمنة خلال أسابيع فسننفذ خطتنا الخاصة

حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في كلمة له بحفل تخريج دفعة ضباط، من أن بلاده ستنفذ خطتها الخاصة بها حيال المنطقة الآمنة شمالي سوريا إذا لم يبسط الجنود الأتراك سيطرتهم على المنطقة خلال أسابيع.

وقال أردوغان، اليوم السبت: "إذا لم نبدأ بإقامة المنطقة الآمنة شرقي الفرات فعلياً عبر جنودنا وبشروطنا في غضون أسبوعين أو ثلاثة فليفكر الجانب الآخر في تبعات ذلك"، في خطاب موجه لواشنطن التي توصلت قبل أسابيع إلى اتفاق مع أنقرة للشروع بتأسيس المنطقة الآمنة بشكل منسق بين الجانبين.

وأضاف الرئيس التركي: "سننفذ خطة عمليتنا الخاصة بنا إذا لم يسيطر جنودنا على المنطقة خلال بضعة أسابيع".

وشدد على نفاد صبر تركيا حيال تأسيس المنطقة الآمنة وفق الاتفاق مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن " ظلم منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية تجاه أهالي منطقة شرق الفرات لم يعد يمكن إخفاؤه".

واعتبر أردوغان أن المشكلة في المنطقة ليست في تنظيم "داعش" بل في "حرب مصالح لعدة قوى، فلا يحاول أحد بالتذرع بهذا التنظيم لتمرير مشاريعه".