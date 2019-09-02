حزب العدالة والتنمية التركي ينتقد تصريحات عون عن الدولة العثمانية

أعرب متحدث حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشليك، الاثنين عن رفض حزبه كليا تصريحات الرئيس اللبناني ميشال عون ضد الدول العثمانية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده تشليك، أثناء انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية للحزب في العاصمة أنقرة، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وشدد تشليك أن تصريحات عون جاءت من منظور ضيّق، وغير لائقة.

وأضاف "نرفض كليا هذه التصريحات ونحتج عليها".

وأكد أن "الرئيس اللبناني يقول إن الدولة العثمانية مارست إرهاب دولة على اللبنانيين، ونحن بدورنا نتساءل ما إذا كانت هذه التصريحات إشارة إلى عدد من البلدان التي اتبعت مقاربات سلبية تجاه الإمبراطورية العثمانية في مناهجها المدرسية".

وتابع تشليك "لأنه لا معنى للإدلاء بهذا التصريح الذي لا أساس له من الصحة، فالتصريح لا ينعكس بالفائدة على العلاقات اللبنانية التركية ولا ينسجم مع الحقائق التاريخية".

وأشار المتحدث إلى أن بعض المؤرخين اللبنانيين ثارت حفيظتهم على تصريحات عون.

ونوّه بتمتع لبنان بالاستقرار والسلام في عهد الدولة العثمانية.

وطالب تشليك لبنان باتباع نهج من شأنه تعزيز علاقاته مع تركيا، بدلا من التصريحات التي تقوض تلك العلاقات.

وأضاف "لبنان دولة شقيقة، ولا يمكن لبعض التصريحات أن تقوض علاقات البلدين".

وأعرب عن أسفه إزاء إشادة تصريحات عون بالاستعمار الذي عانى اللبنانيون منه الويلات.

والسبت، أدلى عون، بكلمة خلال الذكرى المئوية لتأسيس لبنان، تضمنت ادعاءات "بممارسة الإمبراطورية العثمانية إرهاب الدولة في لبنان".

والأحد، أدانت وزارة الخارجية التركية، عبر بيان، ادعاءات عون. معتبرة أنها "بنيت على أحكام مسبقة لا أساس لها عن الحقبة العثمانية".

وانتقد لبنانيون تصريحات عون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعمد البعض إلى إظهار ما قدمته الدولة العثمانية للبنان مقارنة بما يفتقده بلدهم اليوم.