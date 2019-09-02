رئيس وزراء تشيكيا يزور تركيا غداً لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية

يجري رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيس، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى تركيا على رأس وفد رفيع، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارات المتبادلة.

ويستهل الوفد التشيكي فعالياته في العاصمة أنقرة، بزيارة ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، ثم اللقاء مع رئيس البرلمان مصطفى شنطوب.

وعقب الانتهاء من لقاء شنطوب، سيتوجه الوفد التشيكي، إلى مقر اتحاد الغرف والبورصات التركية، لتقييم فرص العمل بحضور وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان.

وسينتقل بابيس ووفده المرافق إلى مدينة إسطنبول لحضور منتدى الأعمال التركي التشيكي، والمشاركة في مأدبة عشاء يقيمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على شرف الوفد التشيكي الضيف.

ومن المنتظر أن يشارك بابيس يوم الرابع من سبتمبر، في افتتاح معرض "CNR Food İstanbul".

كما ستعقد الشركات التركية والتشيكية، لقاءات ثنائية للتباحث حول فرص التعاون والعمل المشترك في العديد من المجالات.

وبحسب معطيات رسمية فإن الاقتصاد التشيكي حقق خلال العام الماضي، نموا بنسبة 2.9 بالمئة، ووصل حجم اقتصاد البلاد إلى 244.1 مليار دولار.

وأوضحت المعطيات أن صادرات تشيكيا خلال العام المنصرم، بلغت 184.5 مليار دولار، ووصلت وارداتها إلى 202.3 مليار دولار.

وبلغ حجم التبادل التجاري القائم بين تركيا وتشيكيا خلال العام الفائت، 3.7 مليار دولار.

ووصلت واردات تركيا من تشيكيا خلال 2018، إلى 2.7 مليار دولار، بينما بلغت صادراتها إلى هذا البلد مليار دولار.

كما بلغ حجم التبادل التجاري القائم بين البلدين خلال الأشهر السبعة الاولى من العام الجاري، 1.7 مليار دولار.