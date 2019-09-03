أردوغان يستقبل رئيس الوزراء التشيكي بمراسم رسمية في أنقرة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، رئيس الوزراء التشيكي أندري بابيس، بمراسم رسمية في العاصمة أنقرة.

وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمية في المجمع الرئاسي، حيث تم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بالضيف الذي بدأ زيارة رسمية (غير محددة المدة) لتركيا، اليوم.

وعقب استعراض حرس الشرف، انتقل أردوغان وبابيس إلى القصر الرئاسي لعقد مباحثات ثنائية.

شارك في حفل الاستقبال كل من، وزراء الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى وارنك، والتجارة روهصار بكجان، ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، ووالي أنقرة واصب شاهين.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك اليوم عقب اللقاء الثنائي.