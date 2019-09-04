قالن: الجانب التركي استكمل استعداداته بخصوص المنطقة الآمنة بسوريا

أجرى المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن اتصالاً هاتفياً مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بحثا خلاله عدة قضايا على رأسها تسريع الخطوات التي ستتخذ من أجل المنطقة الأمنة التي ستتشكل شمالي سوريا، والحفاظ على اتفاق إدلب، واستكمال لجنة صياغة الدستور على وجه السرعة.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التركية، الأربعاء، أن قالن وبولتون أجريا اليوم محادثات هاتفية شملت قضايا تسريع الخطوات التي ستتخذ من أجل المنطقة الأمنة التي ستتشكل شمالي سوريا، والحفاظ على اتفاق إدلب، واستكمال لجنة صياغة الدستور على وجه السرعة.

وخلال المحادثات قال قالن إن الجانب التركي استكمل استعداداته بخصوص تنفيذ خطة العملية المشتركة (حول المنطقة الآمنة بسوريا) مع الولايات المتحدة دون تأخير.

ولفت البيان أن الجانبين ناقشا مضمون المحادثة الهاتفية الأخيرة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، ومضمون اللقاء المرتقب الذي سيجمع بين الرئيسين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ما بين 22 و25 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأضاف البيان أن المحادثات شملت أيضًا قضايا مكافحة الإرهاب، وعلاقات التجارة الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة، والتطورات الأخيرة في الساحة الليبية.

كما تطرق الجانبان خلال المحادثات إلى الزيارة المرتقبة لوزير التجارة الأمريكي ويلبر روس وأهميتها على صعيد رفع سقف حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 100 مليار دولار.