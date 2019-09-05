استمرار مناورات عسكرية جوية بين أذربيجان وتركيا

تتواصل مناورات عسكرية مشتركة بين سلاحي الجوي الأذربيجاني والتركي لليوم الرابع على التوالي.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن المناورات المشتركة تجري في إطار خطة التعاون العسكري السنوي القائم بين البلدين، باسم "TurAz Kartalı 2019".

وأوضح البيان، أن مناورات اليوم الرابع، أجريت بتحليق جوي شاركت فيه طائرات حربية من كلا البلدين.

ويشارك في المناورات مقاتلات من طراز "إف16" و"ميغ-29" و"سو-25"، ومروحيات من نوع "مي-35" و"مي-17"، وطائرات شحن من طراز كاسا، ومروحيات أتاك.

وتستمر المناورات، التي انطلقت الاثنين الماضي، حتى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، فيما يشارك في المناورات عسكريون من القوات الجوية الباكستانية بصفة مراقبين.