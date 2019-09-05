الرئيس الروسي يقترح ضم تركيا إلى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن روسيا مستعدة لاستضافة اجتماع لمجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع، وانها ترحب بتوسيع المجموعة لضم تركيا والهند والصين.

جاءت تصريحات بوتين، أثناء مشاركته مع ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في أعمال منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا، عندما سئل عن اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له لعودة موسكو المحتملة إلى مجموعة أكبر اقتصاديات في العالم.

ولفت إلى أنه بحث الموضوع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف بوتين: "بخصوص القضايا المتعلقة بمجموعة السبع، سألني أردوغان عن سبب عدم طرحي مسألة ضم تركيا إلى المجموعة".

وتابع: "عززت تركيا دفاعها الجوي بعد شرائها إس-400، من المناسب ضمها إلى المجموعة في إطار دورها الإقليمي والدولي بالإضافة إلى الصين والهند".

وأكد أن مجموعة الدول السبع مجموعة مفيدة، مضيفا: "لكن أعتقد أنه لا يمكن لمنظمة دولية بدون الصين والهند أن تكون مثمرة".

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلا من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا وبريطانيا واليابان وألمانيا.