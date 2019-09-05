تشكيل مجموعة عمل تركية عراقية للتعاون حول المياه

أعلن مبعوث الرئيس التركي إلى العراق ويسل أر أوغلو، الخميس، أن بلاده شكّلت مجموعة عمل من خبراء وكوادر فنية في إطار المفاوضات مع العراق حول المياه.

جاء ذلك في تصريحات أدلى به "أر أوغلو" عقب زيارة قام بها الخميس إلى السفير العراقي لدى أنقرة، حسن الجنابي، الذي قدّم للرئيس أردوغان أوراق اعتماده في 22 أغسطس/ آب الماضي.

وأوضح المبعوث التركي أن مجموعة العمل تضم 151 شخصا، وثمة وفد من الجانب العراقي يصل تركيا في التاسع من سبتمبر/ أيلول الجاري، لتطوير الإمكانات وتبادل الخبرات.

وأعرب أر أوغلو عن رغبة بلاده في انتهاز قضية المياه وتحويلها إلى قاطرة للتنمية بين تركيا والعراق.

وأشار إلى أنه بحث مع السفير العراقي قضايا عديدة، في مقدمتها، الري، والسدود، ومحطات الطاقة الكهرومائية، ومياه الشرب، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي.

وأوضح أر أوغلو أن البلدين قررا إنشاء مركز مشترك للأبحاث المائية في بغداد.

وأضاف "نحن مصممون على إنشاء شبكة قياس مشتركة لتحديد كمية وخصائص الموارد المائية، لاستخدام المياه كعنصر أساسي في تنمية كلا البلدين".