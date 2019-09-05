رئيس الحكومة اللبنانية السابق يشيد بالعلاقات اللبنانية التركية

شدد رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة، الخميس، على أهمية تثبيت وتعزيز العلاقات الثنائية اللبنانية التركية القائمة على المصالح المشتركة.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب السنيورة، عقب لقاء جمعه في مكتبه بالعاصمة بيروت مع سفير تركيا لدى لبنان هاكان تشاكل.

وأوضح البيان أن الاجتماع كان مناسبة لاستعراض الأوضاع من مختلف جوانبها في هذه المرحلة الحساسة التي يمر فيها لبنان والمنطقة.

ولفت أنه تم "تناول أهمية تثبيت وتعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا القائمة على المصالح المشتركة والبعيدة عن الحزازات التاريخية والشخصية".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، أدلى السبت، بكلمة خلال الذكرى المئوية لتأسيس البلاد، تضمنت "ادعاءات واتهامات للإمبراطورية العثمانية بممارسة إرهاب الدولة في لبنان".

والأحد، أدانت وزارة الخارجية التركية، في بيان، ادعاءات عون، معتبرةً أنها "بنيت على أحكام مسبقة لا أساس لها عن الحقبة العثمانية".

كما انتقد لبنانيون تصريحات عون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعمد البعض إلى إظهار ما قدمته الدولة العثمانية للبنان مقارنة بما يفتقده بلدهم اليوم.