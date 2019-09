فؤاد أوقطاي يشارك في منتدى "أمبروسيتي" في إيطاليا

يشارك نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في أعمال منتدى "أمبروسيتي" بنسخته الـ 45 في مدينة "تشيرنوبيو" شمالي إيطاليا.

وذكرت مصادر في الرئاسة التركية للأناضول، أن أوقطاي يتوجه مساء الخميس، إلى تشيرنوبيو للمشاركة في المنتدى المنظم من قبل مؤسسة "أمبروسيتي" الفكرية الرائدة في إيطاليا.

وأشارت إلى أن المنتدى سينظم تحت عنوان "İntelligence on the World, Europe and İtaly".

وتنطلق أعمال المنتدى غدًا الجمعة وتتواصل على مدار 3 أيام.

وينظم المنتدى سنويًا منذ عام 1975 في الأسبوع الأول من سبتمبر/ أيلول، ويتيح الفرصة لبحث التطورات السياسية والاقتصادية العالمية التي تهم المجتمع الدولي وذلك بمشاركة سياسيين، ورجال أعمال، وأكاديميين، وقادة رأي، وشخصيات شهيرة معروفة عالميًا.