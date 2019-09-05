نائب وزير الخارجية التركي يلتقي الممثل الخاص للأمم المتحدة في سوريا

التقى سدات أونال نائب وزير الخارجية التركي، الممثل الخاص للأمم المتحدة في سوريا غير بيدرسون، في العاصمة التركية أنقرة. .

وأفادت مصادر دبلوماسية، أن أونال وبيدرسون بحثا خلال اللقاء آخر المستجدات في سوريا.

وأوضحت المصادر أن الجانبين بحثا آخر التطورات في سوريا وإدلب، وموضوع تشكيل اللجنة الدستورية.

كما أطلع بيدرسون الجانب التركي على لقاءاته بإيران خلال زيارته الأخيرة إليها الأسبوع الجاري.

والثلاثاء الماضي، بحث بيدرسون، مع وزير الخارجية الإيراني، آخر المستجدات المتعلقة بالملف السوري، بحسب بيان للخارجية الإيرانية.