أقار: سنبدأ الدوريات البرية المشتركة شمالي سوريا اعتباراً من الأحد

كشف وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، اليوم الجمعة، أن بلاده تخطط للبدء بتسيير الدوريات البرية المشتركة مع الولايات المتحدة في المنطقة الآمنة المفترضة شمالي سوريا يوم الأحد القادم.

جاء ذلك خلال لقائه مع مجموعة من قيادات الجيش التركي المسؤولين عن أمن الحدود السورية، الجمعة، في ولاية ملاطيا، وسط تركيا.

وقال أقار: "نعتبر عمليات التحليق المروحية المشتركة مع الأمريكيين (شمالي سوريا) فرصة لرؤية كل ما يمكن القيام به في الميدان بما في ذلك تدمير التحصينات الإرهابية".

وشدد أقار، على أن تركيا لن تسمح بإنشاء ممر إرهابي جنوب تركيا.

وأشار إلى أنه تم التوصل مع الأمريكيين على اتفاق بجدول زمني وبرنامج معين.

وذكر أقار، أن مركز العمليات المشتركة بدأ أنشطته في قضاء "أقجة قلعة"، في ولاية شانلي أورفة، ضمن نطاق الجدول الزمني.

وأضاف أنه تم إطلاق أول طائرة بدون طيار، ثم إطلاق مروحيات تركية وأمريكية مشتركة في أجواء شمال سوريا، في إطار المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة.

والسبت الماضي، أعلن وزير الدفاع التركي، شروع مركز العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة في العمل بطاقة كاملة، وبدء تنفيذ خطوات المرحلة الأولى ميدانيا لإقامة منطقة آمنة شرقي الفرات في سوريا.

وفي 7 أغسطس/آب الجاري، توصلت أنقرة وواشنطن، إلى اتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا، لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.