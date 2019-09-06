تحييد 4 إرهابيين من "بي كا كا" في غارات للجيش التركي شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد 4 عناصر من منظمة "بي كا كا" الإرهابية، في غارات جوية شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن سلاح الجو شن غارات استهدفت مواقع المنظمة في جبال "قنديل" شمالي العراق.

ولفت البيان إلى أن العملية الجوية جرى تنفيذها بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات التركي، وأنها أسفرت عن تحييد 4 إرهابيين.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.