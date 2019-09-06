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في ذكرى وفاة أرطغرل غازي.. أردوغان يشيد بمكانته وإنجازاته

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 06.09.2019 22:40
آخر تحديث في 07.09.2019 02:03
أرشيفية- ضريح أرطغرل غازي والد مؤسس الدولة العثمانية أرشيفية- ضريح أرطغرل غازي والد مؤسس الدولة العثمانية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الأمير أرطغرل، كان من الشخصيات الهامة التي قادت مرحلة ممتدة من إمارة صغير إلى دولة عظيمة.

جاء ذلك في رسالة، الجمعة، بمناسبة ذكرى وفاة الأمير أرطغرل بن كوندوز ألب، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح الرئيس التركي، أن أرطغرل وضع في مدينة "سوغوت" (جنوب شرق إسطنبول) أسس حضارة قائمة على أساس التسامح والعدل.

ولفت إلى أن جذور هذه الحضارة امتدت بفضل نضال وتعاضد الشعب التركي، وملاحم بطولية كُتب اسمها في التاريخ بأحرف من ذهب.

وقال أردوغان، إن أرطغرل أنار درب رجالات الدولة من بعده، وفي مقدمتهم ابنه عثمان، وذلك عبر حكمته وفطنته وعدله في الحكم.

وتابع: "أرطغرل من الشخصيات الهامة التي قادت مرحلة ممتدة من إمارة صغيرة إلى دولة عظيمة".

وأرطغرل بن كوندوز ألب، زعيم قبيلة قايي، من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م/ 726هـ ـ 1326م).

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