نائب أردوغان: اعتقاد البعض أن تركيا ستحتضن موجة لجوء جديدة خاطئ تماماً

قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، اليوم الجمعة، إن اعتقاد بعض الدول أن تحتضن تركيا موجة لجوء جديدة "خاطئ تماماً".

وشدد أوقطاي، في كلمة له خلال زيارة يجريها إلى إيطاليا، على أن تركيا لن تتحمل أعباء الأزمات التي "تخلقها" دول أخرى.

وأشار إلى أن تركيا قامت بواجباتها المتعلقة بالمهاجرين إلى النهاية وستواصل ذلك، مبينًا أنه في حال استمرار أزمة إدلب والمنطقة، وبدء أزمة هجرة إضافية فلا يوجد فرصة لدى أوروبا للهرب من ذلك، مشددًا على ضرورة أن تواجه أوروبا هذا الوضع.

وأضاف أوقطاي: "الاعتقاد بأن تركيا ستحتضن موجة هجرة جديدة إذا بدأت، في جميع الأحوال، وعدم المبالاة إزاء هذه القضية، هي مقاربة خاطئة تماماً".

وتابع: "تحذير تركيا من فتح أبواب أوروبا أمام اللاجئين ليس تهديداً ولا خدعة بل حقيقة"، وذلك في إشارة إلى تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، الخميس، التي حذر فيها أوروبا من أن بلاده قد تفتح الباب لعبور اللاجئين إلى أوروبا ما لم تحصل على المساعدة اللازمة من المجتمع الدولي.

وتابع نائب الرئيس التركي: "تركيا ليست حارس حدود لأي بلد آخر، ولا مركزاً لاستقبال اللاجئين عنهم، إنها ليست الدولة التي تدفع فاتورة الأزمات التي تخلقها دول أخرى".

وكان الرئيس أردوغان قد حذر من أن بلاده لم تحصل من المجتمع الدولي وخاصةً من الاتحاد الأوروبي على الدعم اللازم لتقاسم عبء استقبال اللاجئين، مضيفاً: "قد نضطر لفتح الأبواب في حال استمرار ذلك".