أردوغان يعتزم المشاركة بمراسم تتويج إمبراطور اليابان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، اعتزامه المشاركة بمراسم تتويج إمبراطور اليابان الجديد، ناروهيتو، في 21-22 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال مراسم افتتاح متحف "أودون بازاري" الحديث بولاية أسكي شهير وسط تركيا.

وقال أردوغان "زرت اليابان في مايو (أيار) الماضي، وأعتزم المشاركة في مراسم التتويج الرسمي لإمبراطور اليابان في الفترة 21 - 22 أكتوبر".

واعتلى الأمير ناروهيتو، في 1 مايو/ أيار 2019، عرش الإمبراطورية اليابانية، خلفا لوالده أكيهيتو.

وتنازل أكيهيتو عن العرش، ليصبح بذلك أول إمبراطور ياباني منذ قرنين، يقوم بخطوة من هذا النوع، بموجب قانون استثنائي وضع خصوصا لـ"أكيهيتو".

وعلى صعيد محلي، أعلن أردوغان عن اعتزامه افتتاح مكتبة ضخمة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، في 29 من الشهر المقبل.

وقال: "بنينا أكبر مكتبة في بلدنا داخل المجمع الرئاسي، نخطط لافتتاحها يوم عيد الجمهورية الموافق 29 أكتوبر".

وأوضح أن تركيا شهدت خلال السنوات الـ17 الماضية، تحولات كبيرة وإصلاحات واستثمارات في جميع المجالات.

يشار أن أردوغان قال في تصريحات سابقة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، إن العمل جارِ من أجل إنشاء مكتبة ضخمة في المجمع الرئاسي بأنقرة تضم 5 ملايين مجلد.