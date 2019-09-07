تركيا ترحب بتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

رحّب متحدث وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، السبت، بتبادل الأسرى بين روسيا وأكرانيا، مهنئا قيادتي البلدين بموقفهما البناء.

جاء ذلك في رد خطي لأقصوي على سؤال حول تبادل الأسرى بين موسكو وكييف الذي جرى اليوم.

وأضاف أقصوي "نرحب بتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا، ونهنئ جميع الأطراف، وخاصة قيادتي روسيا وأوكرانيا، بموقفهم البنّاء الذي ساهم في هذا التطور الإيجابي".

وأكد أن تركيا ستواصل بذل كافة جهودها من أجل إرساء السلام والاستقرار في المنطقة على أساس الحفاظ على سلامة وسيادة أوكرانيا وأراضيها.

وفي وقت سابق السبت، أجرت موسكو وكييف عملية تبادل 70 أسيرا ومعتقلا مناصفة، شملت البحارة الأوكرانيين الذين اعتقلتهم روسيا عقب الأزمة بين البلدين في مضيق كيرتش.

ونُقل 35 أسيرا ومعتقلا من كل طرف إلى بلاده عبر طائرات أقلعت من موسكو وكييف بشكل متزامن.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، احتجزت روسيا 3 سفن حربية أوكرانية وطواقمها (24 بحارا)، بزعم انتهاكها مياهها الإقليمية.

وأدت الخطوة إلى أزمة حادة بين كييف وموسكو، وطالبت عدة أطراف إقليمية ودولية بالإفراج عن السفن والمحتجزين.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، القيام بإجراءات لتبادل الأسرى والمعتقلين بين البلدين.