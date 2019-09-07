رئيس الأركان التركي يؤكد لنظيره الأمريكي ضرورة إقامة المنطقة الآمنة دون إضاعة وقت

أكد رئيس هيئة الأركان العامة التركية، يشار غولر، السبت لنظيره الأمريكي جوزيف دانفورد، ضرورة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا دون إضاعة الوقت".

جاء ذلك في اتصال هاتفي جمع غولر ودانفورد، وفق بيان صادر وزارة الدفاع التركية عبر حسابها على "تويتر".

وقال البيان إن غولر أوضح لدانفورد وجهات نظر وتطلعات تركيا حيال المنطقة الآمنة شرقي نهر الفرات في سوريا.

وشدد غولر على "ضرورة إنشاء المنطقة الآمنة في إطار المبادئ المنصوص عليها في التقويم المحدد بين البلدين، دون إضاعة الوقت"، بحسب البيان.

والسبت الماضي، أعلن وزير الدفاع التركي شروع مركز العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة في العمل بطاقة كاملة، وبدء تنفيذ خطوات المرحلة الأولى ميدانيا لإقامة منطقة آمنة شرقي الفرات في سوريا.

وفي 7 أغسطس/آب الجاري، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.