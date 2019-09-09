تشاوش أوغلو ولافروف يجريان محادثات هاتفية حول سوريا

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، محادثات هاتفية، الاثنين، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، تناولت القضية السورية.

وذكرت مصادر دبلوماسية، أن تشاوش أوغلو أجرى الاثنين محادثات هاتفية مع نظيره الروسي.

وأضافت المصادر أن المحادثات الهاتفية شملت مناقشة قضايا تتعلق بالقضية السورية، بما في ذلك التطورات في محافظة إدلب ومسار أستانة وتشكيل اللجنة الدستورية السورية.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام السوري وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة، رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في سبتمبر/أيلول 2018، بمدينة سوتشي الروسية حيال تثبيت خفض التصعيد في المنطقة المذكورة.