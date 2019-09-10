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تحييد إرهابيين من "بي كا كا" في غارة جوية للجيش التركي شمالي العراق

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 10.09.2019 17:41
تحييد إرهابيين من بي كا كا في غارة جوية للجيش التركي شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، تحييد مسلحين اثنين من منظمة "بي كا كا" الإرهابية في غارة جوية بشمال العراق.

وذكرت الوزارة في بيان أن سلاح الجو نفذ غارة جوية ضد مواقع المنظمة الانفصالية في منطقة "متينا" بشمال العراق.

وأضافت أن الغارة أسفرت عن تحييد إرهابيين اثنين وتدمير مواقع ومخابئ وملاجئ للمنظمة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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