تشاوش أوغلو: إذا ماطلت واشنطن بشأن المنطقة الآمنة فسننفذ خطتنا بأنفسنا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن مواقف الولايات المتحدة الأمريكية حيال المنطقة الآمنة في سوريا لا تطمئن تركيا.

جاء ذلك في تصريح صحفي مشترك مع وزير خارجية الجبل الأسود، سرديان دارمانوفيتش، في العاصمة أنقرة.

وأضاف تشاوش أوغلو أن تركيا لديها خطة جاهزة، وبمقدورها تطهير تلك المناطق، مؤكدا "في حال لم نحصل على نتائج من التعاون مع واشنطن، فإننا سندخل تلك المناطق".

وأوضح تشاوش أوغلو أن الولايات المتحدة لم تلتزم بتعهداتها وفي مقدمتها خارطة طريق منبج بسبب انخراطها في علاقات مع تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.

وأشار الوزير التركي أن الخطوات المتخذة من قبل واشنطن أو التي قيل إنها اتخذت هي خطوات شكلية، مضيفا أن بلاده ترى في الولايات المتحدة الأمريكية محاولة للمماطلة في مسألة تشكيل المنطقة الآمنة.

ولفت تشاوش أوغلو إلى أن تركيا لديها خطة جاهزة، وبمقدورها تطهير تلك المناطق، مؤكدا "في حال لم نحصل على نتائج من التعاون مع واشنطن، فإننا سندخل لهذه المناطق".

والأحد أجرى الجيشان التركي والأمريكي الدورية البرية المشتركة الأولى شمالي سوريا، في إطار فعاليات المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة.

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.