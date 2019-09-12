أنقرة تستضيف اجتماعًا تنسيقيًّا بخصوص سوريا

احتضنت العاصمة التركية أنقرة، الخميس، اجتماعًا تنسيقيًّا بخصوص سوريا، ترأسه نائب الرئيس فؤاد أوقطاي.

وحضر الاجتماع، الذي انعقد في المجمع الرئاسي بأنقرة، مساعدو الوزراء المعنيون بالملف السوري ومسؤولون من الرئاسة وجهاز الاستخبارات وإدارة الكوارث والطوارئ والهلال الأحمر ورئاسة الشؤون الدينية التركية.

وبحث الاجتماع التحضيرات الخاصة بالمنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها في شمال سوريا، فضلًا عن تناول فعاليات الوزارات والمؤسسات المعنية في المناطق المطهرة من الإرهاب عبر عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون.

وأكد الاجتماع على ضرورة تحمل الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية الأخرى كلفة الأعمال المزمع تنفيذها في المنطقة الآمنة.

وقدم مسؤولو الوزارات والمؤسسات إلى أوقطاي إحاطة عن الأنشطة التي قاموا بها في المنطقة، وقيّم المجتمعون التحضيرات الجارية والتدابير المزمع اتخاذها.