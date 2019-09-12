السيطرة على حريق بمخزن ذخيرة شمالي قبرص التركية

أعلنت وزارة الدفاع التركية السيطرة بشكل كامل على الحريق الذي اندلع فجر الخميس، في مستودع للذخيرة بإحدى المناطق العسكرية في مدينة "غرنة"، شمالي جمهورية شمال قبرص التركية.

وقالت الوزارة التركية، في بيان، إن انفجارًا لم يتم تحديد سببه بعد، وقع الساعة 01.30 بالتوقيت المحلي (GMT+3)، في مستودع للذخيرة بمدينة "غرنة".

وأشارت إلى السيطرة على الحريق الذي اندلع عقب الانفجار، وضمان الأمن بشكل كامل في محيط المستودع.

وأوضحت أنه جرى اتخاذ كافة التدابير اللازمة عقب الحادث الذي لم يسفر عن خسائر بشرية.

وتابعت: "تم البدء بشكل فوري بالإجراءات اللازمة لتحديد سبب الانفجار بإشراف لجنة تحقيق".

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس وزراء شمال قبرص، وزير الخارجية قدرت إوزرصاي، على حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، إن حريقًا اندلع في مستودع الذخيرة، ما أدى إلى وقوع انفجارات بالمكان.

وقال أوزرصاي "اندلع الحريق في مخزن للذخيرة داخل المنطقة العسكرية الواقعة شرقي مدينة غرنة، وقد تسبب ذلك في حدوث انفجارات".

وذكر أنهم على تواصل دائم مع المسؤولين العسكريين والمديرية العامة للشرطة، وأنهم سيشاركون الرأي العام المعلومات المتعلقة بالحادث أولًا بأول.